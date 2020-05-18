Около 3,5 млрд рублей предусмотрено в Подмосковье на доплаты медработникам

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Все медицинские работники Московской области, контактировавшие с инфицированными коронавирусом, получат федеральные и региональные доплаты, в Московской области предусмотрено около 3,5 млрд рублей на доплаты 23 тыс. медиков за работу с пациентами с коронавирусом, а также с ОРВИ и пневмонией. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Делаем все, чтобы каждый медик получил выплаты: президентская, правительственная по софинансированию, региональная. Все деньги — это 1,9 млрд [рублей] федеральных и 3,5 [млрд рублей] региональных. Это более широкий список, не только те, кто работает с [пациентами, у которых диагностировано вызываемое новым коронавирусом заболевание] COVID, но и [те, кто работает с пациентами с] пневмонией, ОРВИ, внебольничной пневмонией. Все эти деньги поступают на счета лечебных учреждений, а дальше правая или левая рука смотрит, какие и сколько врачей занимались данной проблематикой. У нас в Московской области это порядка 22-23 тыс. человек, большое количество", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Воробьев также отметил, что планируется разработать калькулятор подсчета доплат для медиков.

"Мы открыли горячую линию, где каждый врач, каждый водитель, каждая медсестра может задать вопросы, а в конце дня хотим сделать калькулятор, где каждый человек может сам посчитать, проверить, правильно ли ему начислили заработную плату", - сказал он.

Губернатор отметил, что медработники в Подмосковье смогут получить федеральные и региональные доплаты. В случае непоступления средств следует обратиться к своему главврачу.