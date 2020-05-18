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Пандемия коронавируса нового типа

Главу департамента соцзащиты Смоленской области уволили за очаги коронавируса в интернатах

Вспышка заболевания также произошла в геронтологическом центре
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© Артем Геодакян/ТАСС

ТАСС, 18 мая. Губернатор Смоленской области Алексей Островский уволил руководителя регионального департамента социальной защиты Татьяну Конашенкову из-за массовых заражений коронавирусной инфекцией в двух домах-интернатах для престарелых и инвалидов и в геронтологическом центре. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона по итогам прошедшего у губернатора совещания об эпидемиологической ситуации в геронтологическом центре "Вишенки".

"За определенные упущения в работе, в том числе, за ненадлежащее наблюдение за состоянием социальных учреждений, а также неэффективное взаимодействие с общественными организациями мною было принято решение уволить начальника департамента по социальному развитию Татьяну Николаевну Конашенкову", - процитировала пресс-служба слова губернатора Алексея Островского.

11 мая в Смоленской области была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции в Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где выявили 120 заразившихся, в том числе 22 сотрудника дома-интерната, 94 проживающих, четверо волонтеров. В начале апреля вспышка коронавирусной инфекции также была отмечена в Вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

По данным пресс-службы правительства Смоленской области, в конце прошлой недели вспышка коронавирусной инфекции произошла в геронтологическом центре "Вишенки", из него госпитализированы 40 человек. "По состоянию на сегодняшний день у девяти человек из числа проживающих подтвержден COVID-19. Кроме этого, положительные результаты обнаружены еще у одного постояльца, который находится в так называемом лазарете Центра, а также 52 сотрудников - они находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Смоленской области.

По данным пресс-службы, в геронтологическом центре "Вишенки" проживают 464 человека, работают 66 сотрудников, в их числе - два врача, 18 представителей среднего медицинского персонала и 24 - младшего, еще для помощи постояльцам будут привлечены волонтеры благотворительного фонда "Старость в радость". В пресс-службе уточнили, что центр "Вишенки" обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, в том числе имеет 125 защитных комбинезонов, 5,4 тыс. одноразовых лицевых масок и 500 многоразовых.

О ситуации с коронавирусом

В Смоленской области за последние сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии их число выросло до 1 246, из числа зараженных 370 человек выздоровели, 11 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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