На промпредприятия и стройки Подмосковья вернулись не менее 350 тыс. человек

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Порядка 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия и почти на 200 стройплощадок в Подмосковье 18 мая. Об этом сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Где-то 350-500 тыс. человек [вернулись на работу 18 мая в Подмосковье]. У нас большая стройка. Хоть предприятия готовились к новым стандартам, все равно нужно время, чтобы убедиться, что субподрядчики набрали необходимые ресурсы для достройки домов. У нас сегодня находятся в активной фазе 225 [строительных] площадок... [работники] вышли сегодня на 197, не на все. Более того, мы внимательно смотрим, чтобы на каждой стройке мы видели темп. Справедливо: кто заплатил деньги и платит ипотеку, спрашивают", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее он сообщил, что работа промышленных предприятий и строительство запущены в Подмосковье с 18 мая, также начались работы на объектах ЖКХ. Губернатор поручил главам городских округов региона следить за соблюдением санитарных стандартов на открывшихся предприятиях. Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.