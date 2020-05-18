В Северной Осетии девятиклассники прошли итоговое собеседование дистанционно

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Девятиклассники в Северной Осетии прошли итоговое собеседование по русскому языку в резервные сроки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

"Итоговое собеседование было организовано дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, на платформах Zoom, Discord, Skype. Это было обусловлено необходимостью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", - сказала консультант Министерства образования и науки республики Анжела Царикаева, которую цитирует пресс-служба.

Собеседование сдали 76 девятиклассников. 18 мая - резервный срок для тех выпускников девятых классов, которые ранее получили "незачет" или отсутствовали по уважительной причине. Дистанционное проведение итогового собеседования предполагало удаленное нахождение участника итогового собеседования, экзаменатора-собеседника и эксперта. Школьники должны были выполнить четыре задания: прочитать текст вслух, пересказать его с привлечением дополнительной информации, подготовить монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось в среднем 15 минут.

Итоговое собеседование введено для выпускников девятых классов как обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации. Оно оценивается по системе "зачет"/"незачет".

В этом году основной срок итогового собеседования - 12 февраля. Для выпускников, получивших "незачет" либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, были предусмотрены дополнительные дни проведения собеседования - 11 марта и 18 мая 2020 года.

По итогам основной волны 98% девятиклассников республики успешно справились с устным собеседованием по русскому языку и получили "зачет".