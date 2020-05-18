Темп прироста заразившихся коронавирусом снизился в СКФО, регионы смягчают ограничения

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе превысило 12,2 тыс. человек, при этом в оперштабах регионов отмечают снижение суточного прироста заразившихся. В ряде регионов начали смягчать режимы ограничений - при соблюдении санитарных норм заработали промышленные предприятия, возобновляется розничная торговля, разрешены прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

Инфицирование идет на спад

По данным аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО, на 18 мая в регионах округах всего подтвержден коронавирус у 12203 человек, в округе умерли 130 человек, выздоровели и выписались из медицинских учреждений 4 880. В Кабардино-Балкарии за последние две недели уровень инфицирования идет на спад. Так, в воскресенье зафиксировано 69 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки был выписан 51 человек. В субботу - 71 новый случай, выписаны 37 человек. А в течение минувшей недели недели число вновь заразившихся не достигало 80. Неделей ранее число заразившихся в иные дни достигало 100 человек, а из госпиталей выписывались до 10-15 человек ежесуточно. По данным регионального оперативного штаба в республике, по состоянию на 18 мая зарегистрировано 1 824 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 65 за сутки).

Аналогичная ситуация в Северной Осетии, где прирост заболевших за последнюю неделю держится на уровне 70 человек. В республике всего зафиксировано 2 242 случая заражения коронавирусом. Еще в начале мая в республике ежедневно фиксировали более сотни новых инфицированных.

Самое большое количество заразившихся в настоящее время зарегистрировано в Дагестане - 3460 человек. При этом с 13 мая больше 100 новых заразившихся в республике за сутки не фиксируется. Прирост за последнюю неделю в Карачаево-Черкесии колеблется в интервале от 10 до 27 случаев за сутки. Всего в республике 666 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 150 человек выздоровели, трое - умерли.

За неделю в Ставропольском крае количество случаев коронавируса увеличилось на 446. Согласно ежедневным данным, предоставляемым главой региона Владимиром Владимировым на странице в "Инстаграм", за неделю в крае умерли шесть пациентов с коронавирусом. В регионе всю неделю сохранялся прирост случаев заболевания (с 34 в понедельник до 72 в четверг), в пятницу и субботу данные по приросту стабилизировались (60 случаев и 59 случаев соответственно), однако в воскресенье в крае было зарегистрировано 98 новых случаев коронавируса. Глава края призвал жителей региона к соблюдению необходимых мер профилактики, отметил, что "распространение инфекции в крае все еще продолжается".

В течение последних двух недель в Ингушетии наблюдается снижение выявляемых ежедневно случаев инфицирования - если 6 мая в республике было зафиксировано 52 случая заражения, то 18 мая - уже 35. В Ингушетии снижение выявляемых ежедневно случаев инфицирования связывают с тем, что во время соблюдения поста в месяц Рамадан и майские праздники люди осознанней подошли к мерам безопасности в период коронавирусной инфекции.

"У нас действительно стали ниже цифры по выявляемым случаям заражения, и в больницы стало меньше поступать людей. Все-таки и в майские праздники люди меньше выходили на улицу, меньше контактировали друг с другом, а также в связи с месяцем поста были более осмотрительными", - сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Ингушетии Зара Гетагазова. Однако в республике все же прогнозируют рост зараженных, так как увеличивается число людей на улицах, в магазинах - жители региона активно начали готовиться к предстоящим праздничным дням Ураза-байрама, также часть населения региона планирует ходить в гости к родственникам. В Чечне зарегистрировано 966 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 582 человека выписаны после выздоровления, одиннадцать умерли.

Смягчение ограничительных мер

Между тем, в ряде регионов смягчаются ограничительные меры. Так, на Ставрополье начали работать промышленные предприятия, межмуниципальный общественный транспорт, стоматологические кабинеты.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ реализации первого этапа плана смягчения режима ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Он продлится до 27 мая. В регионе сохраняется режим самоизоляции и пропускной режим для населения. На первом этапе разрешат розничную торговлю непродовольственными товарами в отдельно стоящих зданиях, помещениях и сооружениях площадью не более 100 кв. м, также откроют автосервисы, мойки и заправки.

В Кабардино-Балкарии послабления начались с 16 мая, когда стартовал первый этап смягчения режима ограничений. При соблюдении всех санитарных норм в КБР по предварительной записи допускается оказание парикмахерских услуг. Смогли возобновить деятельность непродовольственные магазины площадью торгового зала до 400 кв. м. и наличием уличного входа. Работодатели должны перевести максимально возможное количество работников на дистанционный режим работы. Жителям республики (за исключением лиц, старше 65 лет либо имеющих хронические заболевания) также разрешаются прогулки и занятия физкультурой на открытом воздухе в количестве не более 2 человек, либо с членами семьи, исключая посещение мест массового пребывания.

С 25 мая при строгом соблюдении установленных правил в Карачаево-Черкесии на первом этапе становится возможным открытие объектов торговли непродовольственными товарами площадью торгового зала до 400 кв.м., парикмахерских, предприятий сферы бытовых и стоматологических услуг, автосервисов и автомоек, ремонтных мастерских. Также гражданам будут разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, прогулки, не более 2 человек и с соблюдением расстояния не менее 5 метров.

В Северной Осетии план по смягчению карантинного режима будет разработан до конца мая. В Ингушетии первый этап выхода начнется с 1 июня.

Маски на похоронах

При этом масочные режимы продолжают действовать во всех регионах до улучшения эпидемиологической обстановки. С 18 мая такой режим введен в Ставропольском крае. Министерство дорожного хозяйства и транспорта региона напомнило, что пассажирам необходимо использовать маски, перчатки и дезинфицирующие средства во время перемещения в межмуниципальном общественном транспорте. Также на каждом маршруте должна быть организована дезинфекция.

Немаловажным в регионах округа называют соблюдение противоэпидемических мер на похоронах. Так, администрация Владикавказа обеспечивает горожан, участвующих в траурных мероприятиях, средствами индивидуальной защиты органов дыхания. Работники мэрии с 8 по 15 мая побывали на 60 похоронах и раздали присутствующим маски бесплатно. Указом главы Северной Осетии Вячеслава Битарова число участников траурных мероприятий рекомендовано ограничить до 50, тогда как в республике традиционно на похоронах собирается от 200 человек. .