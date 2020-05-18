В Москве аннулировали штраф, выписанный за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Штраф, который был выписан проживающей в Москве инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

Ранее в Facebook появилась информация, что за нарушение режима самоизоляции была оштрафована на 4 тыс. рублей профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.

"Ситуация была разобрана, и штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала. Другие жалобы не останутся без внимания, и при наличии объективных обстоятельств штрафы могут быть пересмотрены", - сказал Данчиков.

Он добавил, что для более быстрого рассмотрения жалобы необходимо пользоваться не соцсетями, а порталом mos.ru, и направлять жалобу в электронной форме. "Рассмотрение может быть заочно без заявителя при его согласии или с помощью видеосвязи, но для этого он должен пройти идентификацию на портале госуслуг", - заключил начальник Главконтроля.

Ранее сообщалось, что московские пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выбравшие лечение на дому, теперь могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина, а также направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будут помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.