{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Москве аннулировали штраф, выписанный за нарушение самоизоляции женщине-инвалиду

Ранее ее оштрафовали на 4 тыс. рублей

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Штраф, который был выписан проживающей в Москве инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции, аннулирован. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Ранее в Facebook появилась информация, что за нарушение режима самоизоляции была оштрафована на 4 тыс. рублей профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, которая имеет первую группу инвалидности и уже год прикована к кровати.

"Ситуация была разобрана, и штраф сегодня аннулирован, так как режим самоизоляции она не нарушала. Другие жалобы не останутся без внимания, и при наличии объективных обстоятельств штрафы могут быть пересмотрены", - сказал Данчиков.

Он добавил, что для более быстрого рассмотрения жалобы необходимо пользоваться не соцсетями, а порталом mos.ru, и направлять жалобу в электронной форме. "Рассмотрение может быть заочно без заявителя при его согласии или с помощью видеосвязи, но для этого он должен пройти идентификацию на портале госуслуг", - заключил начальник Главконтроля.

Ранее сообщалось, что московские пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией, выбравшие лечение на дому, теперь могут пользоваться сервисом "Социальный мониторинг" на личном смартфоне. Приложение автоматически отслеживает геолокацию пользователя в целях мониторинга при покидании места карантина, а также направляет пользователю пуш-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будут помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Семь сотрудников ООН умерли из-за COVID-19
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о 520 подтвержденных случаях заражения в целом в системе Организации Объединенных Наций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС