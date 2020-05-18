Уровень воды в реках Северной Осетии поднялся из-за ливней до критических отметок

ВЛАДИКАВКАЗ, 18 мая. /ТАСС/. Уровень рек в нескольких районах Северной Осетии поднялся из-за ливневых осадков до критической отметки. Как сообщили в пресс-службе Минприроды республики, часть спецтехники направлена в понедельник на противопадковые работы.

"В нескольких районах Северной Осетии из-за ливневых осадков отмечается подъем уровня воды рек до критической отметки. В связи с этим руководством Минприроды республики было принято решение о направлении части спецтехники в селения Ставд-дурт и Хазнидон для проведения противопаводковых работ на реках", - говорится в сообщении.

По словам министра природных ресурсов и экологии республики Чермена Мамиева, практически все районы обеспокоены складывающейся ситуацией. Обращения глав населенных пунктов рассмотрены. Спецтехника круглосуточно работает в районах, где уровень рек достигает критической отметки. В ближайшее время она будет также направлена в село Тарское для проведения соответствующих работ на реках Камбилеевка и Белая.

"Самое главное - обезопасить население от возможных последствий весеннего половодья. Мы предусмотрели все необходимые мероприятия, чтобы максимально снизить последствия паводка. Определены конкретные мероприятия для организованного пропуска паводковых вод. Ситуация остается на контроле. Не нужно переживать. Всем поможем", - цитирует пресс-служба Мамиева.