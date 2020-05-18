Власти Вологды обеспечили средствами защиты больницу, где выявили коронавирус

ВОЛОГДА, 18 мая. /ТАСС/. Вологодская городская больница №1, где 13 мая был обнаружен пациент с коронавирусной инфекцией из-за чего корпус пришлось закрыть на обсервацию, обеспечена необходимыми средствами защиты, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Вологодской области.

Как сообщил главврач больницы Павел Шепринский, трудности в работе возникли в первые несколько дней после выявления коронавируса, но сейчас все проблемы решены.

Накануне в социальных сетях региона появились материалы, в которых медицинский персонал, находящийся вместе с пациентами в обсервации на территории Вологодской городской больницы №1 после вспышки коронавирусной инфекции, рассказывает о сложностях быта и отсутствии средств индивидуальной защиты.

"В настоящее время в учреждении имеется достаточное количество средств защиты: масок, респираторов, перчаток, а также более 2,5 тыс. защитных костюмов", - говорится в сообщении.

По словам Шепринского, сложности в работе больницы возникли в первые несколько дней, так как фирма, которая занималась стиркой белья, отказалась принимать вещи из больницы из-за опасений инфицирования, однако за выходные была найдена другая организация, которая уже приступила в работе. В настоящее время в больнице достаточно кроватей, которые расположены на вспомогательных параклинических отделениях, матрасов, белья и подушек.

"36 человек, которые психологически не могли находиться в очаге, и сотрудники старше 65 лет, а также три беременные женщины размещены в двух- и трехместных номерах гостиницы "Спутник". Им доставляется питание, осуществляется медицинский контроль", - пояснил главврач.

Также Шепринский отметил, что все врачи, которые непосредственно работали с коронавирусными больными, получили все причитающиеся выплаты, однако за выходные еще в двух отделениях были выявлены пациенты с коронавирусной инфекцией, на врачей этих отделений составлена заявка на выплату, и в ближайшие дни сотрудники получат положенные средства.

Коронавирус в больнице

13 мая в Первой городской больнице был обнаружен пациент с коронавирусной инфекцией. Пятиэтажный корпус пришлось закрыть на обсервацию. Речь идет о шести отделениях: неврологии, двух травматологиях, двух хирургиях и урологии. На период начала обсервации здесь находилось 116 сотрудников и 204 пациента.