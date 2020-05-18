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Пандемия коронавируса нового типа
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Губернатор Подмосковья назвал ношение маски в период пандемии "новой культурой"

Андрей Воробьев также признался, что в течение рабочего дня постоянно носит маску

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал новой культурой ношение медицинских масок в общественных местах в период пандемии коронавирусной инфекции.

"Это новая культура или субкультура, не знаю, как правильно назвать, но это имеет значение", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

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Говоря о себе, глава региона признался, что в течение рабочего дня постоянно носит маску. "Есть нюанс: во-первых, к ней нужно привыкнуть <...>, а во-вторых, когда у тебя маска, ты не трогаешь лицо руками, ты трогаешь маску", - заметил глава региона.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции с 12 мая в Московской области введен так называемый масочный режим. Он подразумевает обязательное ношение маски в общественных местах. В первое время действия режима, по словам Воробьева, граждан за отсутствие маски не штрафуют. Однако ранее губернатор выражал надежду на то, что каждый гражданин, который окажется рядом с тем, кто без маски, попросит ее надеть. "Я очень рассчитываю, что каждый, кто находится рядом, все-таки попросит тебя надеть маску, если ты еще не понял, что это безопасно для самого тебя, для системы здравоохранения, для тех, кто находится рядом", - отмечал Воробьев.

Губернатор также надеется на спад госпитализаций из-за коронавируса в Подмосковье на этой неделе.

"Большое количество госпитализаций. Максимальное было на прошлой неделе, но и максимальное количество выписанных было тоже на прошлой неделе. Сейчас аккуратно мы говорим, что ситуация стабилизировалась. В Москве это произошло чуть раньше, у нас - чуть позже. И я очень надеюсь, что на этой неделе мы увидим спад", - сказал он.

Ранее Воробьев сообщал, что в регионе сохраняются достаточно высокие темпы госпитализации - от 600 до 750 пациентов с коронавирусом в день.

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Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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