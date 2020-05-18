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Вологодские волонтеры помогут пенсионерам привести в порядок дома, пострадавшие от паводка

Волна паводка, которая привела к подтоплениям в восьми районах области, произошла из-за проливных дождей в начале мая

ВОЛОГДА, 18 мая. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области обратился к органам местного самоуправления с просьбой организовать волонтерские отряды для помощи ветеранам и пенсионерам, чьи дома пострадали от паводка. Об этом сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

"Наша задача - обеспечить их всем необходимым: продуктами питания, питьевой водой, и оценить ущерб, нанесенный природой, особенно это касается людей старшего поколения, подтоплены придомовые территории, затоплены теплицы, грядки. Попрошу органы местного самоуправления организовать волонтерские отряды для помощи нашим ветеранам, пенсионерам, которые в этом нуждаются", - приводятся слова губернатора области Олега Кувшинникова.

Волна паводка, которая привела к подтоплениям в восьми районах области, произошла из-за проливных дождей в начале мая. В настоящее время из-за высоких уровней воды остается подтопленным мост через реку Большой Пучкас в деревне Судоверфь Сокольского района, где зарегистрированы 29 человек, уровень воды над мостом составляет около 70 см. Также сложная ситуация сохраняется на территории села Устье Усть-Кубинского района, где остается затопленной единственная дорога к микрорайону Лесозавод, а также подтоплены 44 дома на его территории, в которых проживает более 100 человек, для обеспечения транспортного сообщения с центральной частью села Устье организована работа катера. С 13 мая введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация" в границах микрорайона Лесозавод сельского поселения Устьянское.

По словам начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области Андрея Накрошаева, на данный момент из 39 первоначально подтопленных дорог проезд восстановлен на 32, в том числе на 22 дорогах регионального значения и 10 дорогах местного значения. Четыре дороги регионального значения и три дороги местного значения остаются подтопленными до сих пор.

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РоссияВологодская область
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