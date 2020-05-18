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Пандемия коронавируса нового типа

Семь сотрудников ООН умерли из-за COVID-19

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о 520 подтвержденных случаях заражения в целом в системе Организации Объединенных Наций

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Семь сотрудников ООН умерли в результате вызываемого коронавирусом заболевания, 520 на данный момент заражены. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в видеоформате официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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"На вечер воскресенья нам сообщили о 520 подтвержденных случаях в целом в системе ООН, - сказал он. - В Америке зафиксированы 147 случаев, включая 78 случаев в Нью-Йорке", - сказал Дюжаррик.

"Что касается смертей, к сожалению, их число достигло семи", - добавил он. В частности, среди умерших один сотрудник секретариата в Нью-Йорке, один служащий ВОЗ, один - ЮНИСЕФ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 4,5 млн человек, свыше 305 тыс. умерли.

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Пандемия коронавируса нового типа
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