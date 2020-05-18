Эксперт: в Дагестане поддержат призыв президента встретить праздник Ураза-Байрам дома

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Призыв президента РФ Владимира Путина к жителям Дагестана встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам дома, отказавшись от общих молитв и массового празднования будет поддержан в республике и поможет избежать взрывного роста распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала ТАСС председатель республиканского комитета профсоюза медработников, депутат Народного собрания Республики Дагестан Зумруд Бучаева.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Глава государства также напрямую обратился к жителям республики. В частности, он призвал мусульман отметить дома Ураза-Байрам, избегая массового празднования, чтобы сдержать распространения коронавируса в регионе.

"Прямое обращение главы государства Владимир Путина к дагестанскому народу и всем мусульманам страны с призывом отметить предстоящий праздник Ураза-байрам дома - это очень важный этап борьбы с коронавирусной инфекцией, чтоб не допустить взрывного роста заболеваемости в Дагестане и в целом по стране в дни празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Такая забота будет услышана жителями нашей республики и совпадает с позицией муфтия республики и других мусульманских священнослужителей", - сказала Бучаева.

Она также отметила, что для Дагестана очень важны все поручения, данные главой государства в части помощи республике в борьбе с пандемией.

Поддержка всей России

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в республике Джамбулата Магомедова, также важным для жителей региона стало заверение главы государства в том, что Дагестан в сложившейся ситуации может рассчитывать на поддержку всей России.