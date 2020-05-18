{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: в Дагестане поддержат призыв президента встретить праздник Ураза-Байрам дома

Как отметила депутат Зумруд Бучаева, для региона очень важны все поручения, данные главой государства в части помощи республике в борьбе с пандемией

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Призыв президента РФ Владимира Путина к жителям Дагестана встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам дома, отказавшись от общих молитв и массового празднования будет поддержан в республике и поможет избежать взрывного роста распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала ТАСС председатель республиканского комитета профсоюза медработников, депутат Народного собрания Республики Дагестан Зумруд Бучаева.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Глава государства также напрямую обратился к жителям республики. В частности, он призвал мусульман отметить дома Ураза-Байрам, избегая массового празднования, чтобы сдержать распространения коронавируса в регионе.

"Прямое обращение главы государства Владимир Путина к дагестанскому народу и всем мусульманам страны с призывом отметить предстоящий праздник Ураза-байрам дома - это очень важный этап борьбы с коронавирусной инфекцией, чтоб не допустить взрывного роста заболеваемости в Дагестане и в целом по стране в дни празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Такая забота будет услышана жителями нашей республики и совпадает с позицией муфтия республики и других мусульманских священнослужителей", - сказала Бучаева.

Она также отметила, что для Дагестана очень важны все поручения, данные главой государства в части помощи республике в борьбе с пандемией.

Поддержка всей России

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в республике Джамбулата Магомедова, также важным для жителей региона стало заверение главы государства в том, что Дагестан в сложившейся ситуации может рассчитывать на поддержку всей России.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Прозвучало то, чего ждал весь дагестанский народ… Были даны четкие, по пунктам, поручения для того, чтобы исправить положение и минимизировать потери людей, и это умножает уверенность в том, что мы в ближайшее время еще сильнее сплотимся и победим эту болезнь", - сказал Магомедов.

Он также отметил, что жители республики изначально недооценили опасность коронавирусной инфекции, а система здравоохранения во многом оказалась не готова противостоять ей.

"Отсутствие координации, переполненные больницы, отсутствие средств индивидуальной защиты - все это привело к смертям врачей, которые сегодня работают в авральном режиме… Эта болезнь выявила много вопросов и показала, кто чего стоит. Но сейчас не время кого-то снимать с работы или кому-то высказывать претензии - сейчас время объединиться и закончить с этой эпидемией. Дагестан сегодня сплотился, как никогда, и для нас очень важно, что в этот момент с нами - вся Россия", - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане.

О ситуации в регионе

В воскресенье министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике количество умерших от внебольничной пневмонии в Дагестане достигло 657 человек, еще 29 человек в республике умерли от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции, среди умерших - более 40 врачей и медицинских работников. Он также отметил, что в республике более 13 тыс. заболевших внебольничной пневмонией, из них у более 3 тыс. человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 человек за сутки), 1 807 человек выздоровели.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Цыбульский: название объединенного арктического региона должно быть новым
По словам врио главы Архангельской области, это "новая история, которая многое должна обнулить и начать сначала"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС