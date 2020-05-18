Эксперт: в Дагестане поддержат призыв президента встретить праздник Ураза-Байрам дома

МАХАЧКАЛА, 18 мая. /ТАСС/. Призыв президента РФ Владимира Путина к жителям Дагестана встретить мусульманский праздник Ураза-Байрам дома, отказавшись от общих молитв и массового празднования будет поддержан в республике и поможет избежать взрывного роста распространения коронавирусной инфекции. Такое мнение высказала ТАСС председатель республиканского комитета профсоюза медработников, депутат Народного собрания Республики Дагестан Зумруд Бучаева.
В понедельник президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с руководством и представителями общественности Дагестана. Глава государства также напрямую обратился к жителям республики. В частности, он призвал мусульман отметить дома Ураза-Байрам, избегая массового празднования, чтобы сдержать распространения коронавируса в регионе.
"Прямое обращение главы государства Владимир Путина к дагестанскому народу и всем мусульманам страны с призывом отметить предстоящий праздник Ураза-байрам дома - это очень важный этап борьбы с коронавирусной инфекцией, чтоб не допустить взрывного роста заболеваемости в Дагестане и в целом по стране в дни празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. Такая забота будет услышана жителями нашей республики и совпадает с позицией муфтия республики и других мусульманских священнослужителей", - сказала Бучаева.
Она также отметила, что для Дагестана очень важны все поручения, данные главой государства в части помощи республике в борьбе с пандемией.
Поддержка всей России
По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ в республике Джамбулата Магомедова, также важным для жителей региона стало заверение главы государства в том, что Дагестан в сложившейся ситуации может рассчитывать на поддержку всей России.
"Прозвучало то, чего ждал весь дагестанский народ… Были даны четкие, по пунктам, поручения для того, чтобы исправить положение и минимизировать потери людей, и это умножает уверенность в том, что мы в ближайшее время еще сильнее сплотимся и победим эту болезнь", - сказал Магомедов.
Он также отметил, что жители республики изначально недооценили опасность коронавирусной инфекции, а система здравоохранения во многом оказалась не готова противостоять ей.
"Отсутствие координации, переполненные больницы, отсутствие средств индивидуальной защиты - все это привело к смертям врачей, которые сегодня работают в авральном режиме… Эта болезнь выявила много вопросов и показала, кто чего стоит. Но сейчас не время кого-то снимать с работы или кому-то высказывать претензии - сейчас время объединиться и закончить с этой эпидемией. Дагестан сегодня сплотился, как никогда, и для нас очень важно, что в этот момент с нами - вся Россия", - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Дагестане.
О ситуации в регионе
В воскресенье министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов сообщил, что в республике количество умерших от внебольничной пневмонии в Дагестане достигло 657 человек, еще 29 человек в республике умерли от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции, среди умерших - более 40 врачей и медицинских работников. Он также отметил, что в республике более 13 тыс. заболевших внебольничной пневмонией, из них у более 3 тыс. человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане по состоянию на 18 мая 3 460 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (плюс 89 человек за сутки), 1 807 человек выздоровели.