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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 93 тыс.

Количество летальных исходов, по данным ВОЗ, увеличилось на 4 452

ЖЕНЕВА, 18 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире увеличилось за сутки более чем на 93 тыс., приблизившись к 4,62 млн. При этом количество летальных исходов, связанных с коронавирусом, возросло более чем на 4 тыс. и превысило 311 тыс., сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 18 мая в мире был зарегистрирован 4 618 821 инфицированный и 311 847 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 93 324, а умерших - на 4 452. Статистические данные ВОЗ учитывают только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 2 017 811. За сутки оно возросло на 50 879. Количество умерших увеличилось на 2 810 и достигло 121 609. В Европе насчитываются 1 890 467 заразившихся и 167 173 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 922, а умерших - на 1 222.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 18 мая там выявлены 338 560 инфицированных, зафиксировано 9 979 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 11 992, умерли 138 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 432 265 человек. Далее следуют Россия (290 678), Великобритания (243 699), Бразилия (233 142), Испания (231 350), Италия (225 435), Германия (174 697), Турция (149 435), Франция (140 036) и Иран (120 198). За минувшие сутки Бразилия поднялась на четвертое место с шестого, обогнав Испанию и Италию.

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