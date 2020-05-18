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Пандемия коронавируса нового типа

Уровень циркуляции коронавируса в Москве и области упал в четыре-пять раз

Как сообщил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин, ранее уровень составлял 12-14%
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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Уровень циркуляции коронавируса среди населения по Москве и Московской области упал в 4-5 раз, сейчас в столице он составляет 2,6%, а в области - 3,8-3,9%. Об этом сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

"Действительно, мы видим увеличение объема тестирования населения, увеличивается количество тестов, но в то же самое время мы не видим в последнее время роста числа инфицированных. Свидетельство это, скорее всего, тому, что уровень циркуляции вируса среди населения падает. По тем данным, которые мы имеем, а мы протестировали сегодня как референс-центр по Москве порядка 90 тыс. населения Москвы и Московской области, мы можем говорить о том, что за последнюю неделю уровень циркуляции коронавируса среди населения по числу выявленных упал практически в четыре-пять раз и по сегодняшнему дню составляет в Москве 2,6%, а по Московской области - 3,8 и 3,9, а было 12-14%", - сказал он в эфире программы "Док-Ток" на Первом канале

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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