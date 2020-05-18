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Пандемия коронавируса нового типа

В КЧР развернули четвертый резервный госпиталь для заразившихся коронавирусом

Он рассчитан на 305 пациентов

ЧЕРКЕССК, 18 мая. /ТАСС/. Четвертый по счету госпиталь для пациентов с коронавирусом открыли в Карачаево-Черкесии. Он рассчитан на 305 пациентов и оснащен аппаратами искусственной вентиляции легких, сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения региона.

"Четвертый временный госпиталь на базе Черкесской городской клинической больницы был перепрофилирован и оборудован для работы с коронавирусными больными по решению главы КЧР Рашида Темрезова. Он развернут сверх норматива дополнительно к трем уже работающим в республике госпиталям", - рассказали в пресс-службе.

Изначально планировалось, что госпиталь будет рассчитан на 205 коек, но позже он был расширен до 305. Все койки оснащены кислородом с быстросъемными клапанами, поставлено новое оборудование, в том числе компьютерный томограф, рентгеновский аппарат, УЗИ аппарат, шесть новых аппаратов ИВЛ, всего в госпитале 35 аппаратов, подготовлены современные операционные. "Одной из особенностей нового госпиталя является наличие провизорного отделения. Весь первый этаж занимают боксированные одноместные палаты с собственными санузлами и шлюзами", - добавили в министерстве.

На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии развернуто четыре госпиталя для работы с пациентами, зараженными коронавирусом. Общее количество коек во временных госпиталях Карачаево-Черкесии - 630.

По данным оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории Карачаево-Черкесии, за последние сутки в республике выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Карачаево-Черкесии 666 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 150 человек выздоровели, трое - умерли.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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