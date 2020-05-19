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Еврейские общины отмечают День спасения и освобождения

Из-за принятых для борьбы с распространением коронавируса мер праздник впервые пройдет преимущественно в онлайн-режиме

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Общины евреев начнут во вторник отмечать День спасения и освобождения (на иврите - Йом Шихрур ве-Ацала), посвященный победе над фашизмом. Из-за принятых для борьбы с распространением коронавируса мер праздник впервые пройдет преимущественно в сетевом режиме.

Вице-президент Российского еврейского конгресса (РЕК), президент Международного фонда горских евреев "СТМЭГИ" Герман Захарьяев, по инициативе которого праздник начали отмечать в 2014 году, подчеркнул, что этот день призван напоминать миру о подвиге Красной армии, которая внесла решающий вклад в разгром нацизма. По его мнению, пандемия коронавируса, ставшая тяжелым испытанием для всего мира, должна научить людей больше любить и ценить каждого человека и заботиться о ближних, прежде всего - о старшем поколении.

"Одна из важнейших ценностей еврейской традиции, как и других мировых религий, это уважение и почитание родителей. Наши родители и деды воевали вместе, в этой тяжелой войне мы были едины с другими народами Советского Союза", - передала ТАСС его слова пресс-служба конгресса.

20 мая, в 10:00 мск еврейская община Москвы проведет торжественную церемонию возложения венков к могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. В ней, согласно сообщению пресс-службы РЕК, примут участие главный раввин России Берл Лазар и Герман Захарьяев. В этом году мероприятие у кремлевской стены пройдет с учетом противоэпидемических мер, численность участников будет ограничена.

День Спасения и Освобождения, который иногда называют "иудейским Днем Победы", отмечается 26 числа месяца ияра по иудейскому календарю. На эту дату в 1945 году пришелся день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Германии, завершившего Вторую мировую войну, 9 мая. В 2020 году праздничные мероприятия Дня спасения и освобождения начнутся вечером 19 мая и продолжатся 20 мая. В День Спасения и Освобождения проводится также торжественная церемония у Стены Плача в Иерусалиме, которая в 2020 году, по информации РЕК, также пройдет в режиме онлайн.

В Израиле постановлением Кнессета от 7 мая 2018 года день 26 ияра был внесен в реестр праздничных дат наряду с Пуримом, Ханукой и Песахом. Декларацию о важности 26 ияра выпустила крупнейшая религиозная организация евреев Европы - Конференция европейских раввинов. Для праздника был составлен особый перечень молитв.

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