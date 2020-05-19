{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Медработники Ленинградской области получили более 178 млн рублей дополнительных выплат

Учреждения здравоохранения региона также получили 33 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Ленинградской области получили дополнительные выплаты в размере 178,5 млн рублей из регионального и федерального бюджетов в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"Более 85 млн рублей переведены медицинским учреждениям на дополнительные выплаты медикам из областного бюджета. Из федеральных средств на стимулирующие выплаты врачам, непосредственно работающим с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, также направлена первая часть в размере 93,5 млн. рублей", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников областные учреждения здравоохранения получили 33 млн рублей. Еще 320 млн рублей выделено из средств федерального бюджета на закупку оборудования и подготовку помещений под размещение коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Всего на противоэпидемические меры правительство Ленинградской области израсходовало 489,6 млн рублей. Наибольшая сумма - 196 млн рублей - выделена на социальную поддержку граждан. Совокупные затраты регионального бюджета предусмотрены в размере 1,1 млрд рублей, еще 1,7 млрд рублей предусмотрены из государственного бюджета.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом
Общее число умерших в городе достигло 1 651
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС