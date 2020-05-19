Медработники Ленинградской области получили более 178 млн рублей дополнительных выплат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Ленинградской области получили дополнительные выплаты в размере 178,5 млн рублей из регионального и федерального бюджетов в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
"Более 85 млн рублей переведены медицинским учреждениям на дополнительные выплаты медикам из областного бюджета. Из федеральных средств на стимулирующие выплаты врачам, непосредственно работающим с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, также направлена первая часть в размере 93,5 млн. рублей", - говорится в сообщении.
На приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников областные учреждения здравоохранения получили 33 млн рублей. Еще 320 млн рублей выделено из средств федерального бюджета на закупку оборудования и подготовку помещений под размещение коек для лечения пациентов с коронавирусом.
Всего на противоэпидемические меры правительство Ленинградской области израсходовало 489,6 млн рублей. Наибольшая сумма - 196 млн рублей - выделена на социальную поддержку граждан. Совокупные затраты регионального бюджета предусмотрены в размере 1,1 млрд рублей, еще 1,7 млрд рублей предусмотрены из государственного бюджета.