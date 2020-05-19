Медработники Ленинградской области получили более 178 млн рублей дополнительных выплат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Ленинградской области получили дополнительные выплаты в размере 178,5 млн рублей из регионального и федерального бюджетов в период пандемии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

"Более 85 млн рублей переведены медицинским учреждениям на дополнительные выплаты медикам из областного бюджета. Из федеральных средств на стимулирующие выплаты врачам, непосредственно работающим с пациентами, зараженными новой коронавирусной инфекцией, также направлена первая часть в размере 93,5 млн. рублей", - говорится в сообщении.