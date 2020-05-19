Инфекционист Минздрава предположила, что конец пандемии коронавируса в РФ наступит к июлю

"Зная законы эпидпроцесса, я все-таки предполагаю, что к июлю месяцу, несмотря на то, что <...> надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия как карантин и постепенно выходить, <...> я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать [в студию в качестве экспертов]", - сказала она в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Малинникова также отметила, что даже если в России будут еще всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не будут "пиковыми". "Всплески - это не пики, и они все равно имеют определенную тенденцию к снижению", - сказала она.

Директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в свою очередь отметил, что жители страны за время пандемии приучились к базовым правилам гигиены. "[Это] жизненные навыки, по сути близкие к инстинкту самосохранения, будут надолго с нами. Именно с ними мы должны идти вперед, чтобы пошагово выходить из этого положения", - заключил он.