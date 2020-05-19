Младенец умер в Саратовской области от пневмонии

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Ребенок в возрасте шести месяцев умер от пневмонии в Саратовской области, обстоятельства смерти требуют отдельного расследования. Об этом сообщил в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в регионе вице-губернатор Александр Стрелюхин.

"Там особенные обстоятельства <...> требуют отдельного расследования", - сказал он.

Глава регионального Минздрава Олег Костин добавил, что ребенку было шесть месяцев. "Сегодня у нас произошла смерть шестимесячного ребенка от этой пневмонии", - уточнил он.

Ранее региональное информационное агентство "Регион 64" сообщило, что исследование на коронавирус у младенца показало положительный результат.