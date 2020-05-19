Эксперт считает, что пока рано говорить о готовности 27 регионов России к смягчению мер

"Если бы мы были в пике, <...> то мы имели бы огромное количество смертей, и допустить этого было <...> нельзя. Поэтому то, что мы сделали, мы сделали все абсолютно правильно. Вопрос - как долго это может быть. <...> Вот появилось сообщение о том, что 27 субъектов РФ могут претендовать на позицию по ослаблению тех строгих противоэпидемических мер, которые сегодня есть. Я думаю, что это красноречивая позиция", - сказал Акимкин в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, свыше 311 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 290 678 случаев заражения, выздоровели 70 209 человек, умерли 2 722. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.