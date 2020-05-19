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В Архангельской области выросло число жалоб на качество вывоза отходов

Врио главы региона Александр Цыбульский отметил, что "населенные пункты завалены мусором"

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. В Архангельской области за последние месяцы резко выросло число жалоб жителей на качество вывоза твердых бытовых отходов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

"Количество жалоб на регоператора уже зашкаливает. В меньшей степени меня волнуют межкорпоративные взаимоотношения, которые регулируются договорами. Больше всего вызывает тревогу качество обслуживания: населенные пункты завалены мусором", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Александра Цыбульского.

Цыбульский сообщил журналистам на встрече в понедельник, что перевозчики ТКО обратились к нему с открытым письмом, в котором сообщили о приостановке деятельности в ряде районов из-за разногласий с регоператором. "Я получил это письмо, отнесся очень внимательно. <...> С регоператором я встречался, у меня есть вопросы в схеме организации взаимодействия с перевозчиками. Есть монопольный перевозчик, с которым все должны заключать договоры. Вопрос крайне сложный и вызывающий у меня много вопросов ", - сказал Цыбульский.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор" начал работу в Архангельской области с 1 января 2020 года. Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое было заключено в апреле 2018 года. Тариф и размер ежемесячной платы за услугу обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) был установлен 25 декабря. Максимальный размер платы с человека в 2020 году составляет 120 рублей.

Теги
РоссияАрхангельская областьЦыбульский, Александр Витальевич
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