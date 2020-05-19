В Саратовской области ищут двух пропавших школьников

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" подключились к поискам двух мальчиков 10 и 12 лет, пропавших в городе Энгельсе Саратовской области, сообщается на сайте поискового отряда.

"Пропали [мальчики] 12 лет (2007 г. р.) и 10 лет (2010 г. р.). Дата пропажи: 18 мая 2020 года", - сказано сообщении.

Приметы старшего ребенка: рост 163 см, полного телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка, глаза светло-карие. Был одет в серую олимпийку с капюшоном и надписью на груди светлыми буквами, белую футболку с длинными рукавами, синие джинсы, кроссовки серого цвета с розовыми вставками. Младший мальчик ростом 152 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка, глаза серо-голубые. Был одет в синий свитер и джинсы.

На странице отряда "Лиза Алерт" в Саратовской области во "ВКонтакте" поясняется, что дети самовольно покинули дом, есть информация об их передвижении по городу.