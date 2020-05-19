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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве умер еще 71 человек с коронавирусом

Общее число умерших в городе достигло 1 651
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Еще 71 пациент с коронавирусом умер в Москве за минувшие сутки. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией. 

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"В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего в столице умер 1 651 человек с подтвержденным заражением коронавирусом.ё

"Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих. Вызовите врача на дом", - заключили в штабе.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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