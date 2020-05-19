Исследование: российские школьники стали реже чистить зубы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российские школьники в возрасте 13 и 15 лет стали реже чистить зубы в отличие от их сверстников в 2013-2014 годах, при этом подростки в возрасте 11 лет, напротив, ответственно относятся к личной гигиене. Такие выводы приводятся по итогам международного исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC)" (Health Behaviour in School-Aged Children), которое представила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Показатели чистки зубов улучшились среди 11-летних и составили 58% среди мальчиков и 64% среди девочек, что на двенадцать и семь процентных пунктов больше, чем в 2013-2014 годах. Однако среди других возрастных групп таких положительных изменений не наблюдается, напротив показатели упали на один-два процентных пункта", - отмечается в исследовании.

Уточняется, что дети из семей с более высоким достатком чистят зубы чаще, причем разница в показателях с подростками из менее обеспеченных семей "отличается на 16 процентных пунктов среди мальчиков и на 12 процентных пунктов среди девочек".

В исследовании "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC)" содержатся данные о тенденциях состоянии здоровья мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет, их физической активности, пищевых и вредных привычках, благополучии, социальной среде и поведении в отношении здоровья. Исследование проводится на протяжении последних 30 лет с интервалом в четыре года. Последнее на данный момент анкетирование было проведено в 2017-2018 годах, в нем приняли участие более 250 тыс. молодых людей из 45 стран, в том числе 4 281 респондент из России.