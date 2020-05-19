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Исследование: в России уменьшилось число школьников с лишним весом

В исследовании ВОЗ приняли участие более 220 тыс. молодых людей из 45 стран, в том числе 4281 из России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Снижение числа школьников, испытывающих проблемы с лишним весом, наблюдается в России с 2014 года. Такие выводы приводятся по итогам международного исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC)" (Health Behaviour in School-Aged Children), которое представило во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В исследовании содержатся данные о тенденциях состоянии здоровья мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет, их физической активности, пищевых и вредных привычках, благополучии, социальной среде и поведении в отношении здоровья. Исследование проводится на протяжении последних 30 лет с интервалом в четыре года. Последнее на данный момент анкетирование было проведено в 2017-2018 годах, в нем приняли участие более 220 тыс. молодых людей из 45 стран, в том числе 4281 респондент из России.

"Наблюдается снижение процента респондентов, имеющих лишний вес или ожирение. Так, среди 11-летних девочек наблюдается снижение этого показателя с 19% до 14%, а среди 11-летних мальчиков - с 30% до 27%", - говорится в документе.

Исключением является группа 15-летних подростков: с 8% до 12% увеличилось число девочек этого возраста, испытывающих проблемы с лишним весом, при этом этот показатель по-прежнему находится на уровне ниже среднего в целом по участвующим в анализе странам (18%). Среди 15-летних мальчиков вырос процент респондентов, считающих себя толстыми: с 18% в 2013-2014 годах до 23% в 2017-2018.

В то же время, в сравнении с 2013-2014 годами ухудшились показатели физической активности у 13 и 15-летних подростков, в особенности среди девочек 13 лет - с 15% до 10%, регулярно выполняющих физические упражнения. По словам ведущего исследователя HBSC в Российской Федерации Анны Маточкиной, Всемирная организации здравоохранения рекомендует детям заниматься активной деятельностью не менее 60 минут ежедневно, однако на сегодняшний день в России "только 19% подростков выполняют рекомендации ВОЗ" с высокой интенсивностью, то есть от 4 раз в неделю и чаще.

"В трети стран наблюдается снижение показателей в сравнении с 2014 годом. Также практически во всех странах показатели физической активности снижаются с возрастом, и соответственно они выше среди мальчиков, чем среди девочек. Это общая тенденция, Россия здесь не исключение", - отметила эксперт.

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Россия
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