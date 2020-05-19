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Рейс из Таиланда доставил более 240 россиян во Владивосток

Далее самолет отправится в Новосибирск и Москву

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Самолет, выполнявший рейс по маршруту Пхукет - Бангкок - Владивосток - Новосибирск - Москва, совершил промежуточную посадку во Владивостоке, сообщается на сайте международного аэропорта Владивосток.

Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, самолет авиакомпании "Россия" из Бангкока прибыл в 06:28 по местному времени (23:28 мск).

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Генеральный консул РФ в Пхукете Владимир Соснов ранее сообщал, что на борту этого самолета находятся 245 российских туристов, включая 10 младенцев, из них в Москву направляются 25 человек. В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов объявил, что вывозным рейсом во Владивосток прибудут в том числе 32 жителя Хабаровского края.

6 мая посольство РФ в Таиланде проинформировало, что с 1 апреля королевство покинули более 6,3 тыс. российских граждан. На тот момент в стране оставались 1,7 тыс. россиян, желающих вернуться на родину. С 3 апреля на территории королевства с 23:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере 40 тыс. батов (1,2 тыс. долларов).

С 18 марта российская граница закрыта для всех иностранцев, а 27 марта Россия из-за пандемии нового коронавируса полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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