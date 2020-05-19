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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Минздрава Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Также Карлос Альварадо положительно оценил работу ВОЗ в условиях пандемии

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы благодарно России, Ирану, Китаю, Кубе и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за помощь в борьбе с пандемией заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил в понедельник глава Минздрава южноамериканской республики Карлос Альварадо, выступая на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

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"Мы благодарим за основанную на солидарности поддержку со стороны ВОЗ, структур ООН, Китая, России, Кубы, Ирана и других международных организаций", - сказал он.

Министр положительно оценил работу ВОЗ в условиях пандемии и отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин "эффективно борется с эпидемией в Китае".

Кроме того, Альварадо осудил "односторонние преступные меры", которые ввел в отношении Каракаса Вашингтон. "Были заморожены все банковские счета Венесуэлы в США и других государствах, что затрудняет доступ к лекарствам", - добавил он.

По словам министра, в Венесуэле на данный момент известно о 541 заразившемся коронавирусом. "Пока нам удается сдерживать рост количества новых случаев", - сообщил он.

Венесуэльское правительство проинформировало о двух первых случаях инфицирования коронавирусом в стране 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта президент Николас Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории республики.

Теги
ВенесуэлаРоссияСи ЦзиньпинПандемия коронавируса нового типа
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