Исследование: в России снизилось число курящих и употребляющих алкоголь школьников

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число школьников, которые хотя бы раз пробовали курить или выпивали алкоголь, снизилось в России с 2014 года. Такие выводы приводятся по итогам международного исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC, Health Behaviour in School-Aged Children), которое представила во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В исследовании HBSC содержатся данные о тенденциях состояния здоровья мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет, их физической активности, пищевых и вредных привычках, благополучии, социальной среде и поведении в отношении здоровья. Исследование проводится на протяжении 30 лет с интервалом в четыре года. Последнее на данный момент анкетирование было проведено в 2017-2018 годах, в нем приняли участие более 220 тыс. подростков из 45 стран, в том числе 4 281 респондент из России.

"Процент [российских] школьников, сообщающих о том, что они употребляли алкоголь хотя бы раз в жизни, существенно снизился во всех трех возрастных группах. Так, среди 15-летних он снизился с 41% до 30% среди мальчиков и с 44% до 29% среди девочек. Средний показатель HBSC в этой возрастной группе составляет 60% среди мальчиков и 59% среди девочек", - говорится в документе.

Уменьшилось и количество школьников, которые хотя бы раз в жизни пробовали курить. В группе респондентов в возрасте 15 лет он снизился с 40% до 24% среди мальчиков и с 31% до 18% среди девочек, притом что средний показатель по странам, участвующим в опросе, среди мальчиков составляет 29%, среди девочек - 27%. "Процент школьников, сообщающих о том, что они курили хотя бы один раз за последние 30 дней, также снизился по сравнению с 2013-2014 годами", - указывается в исследовании.