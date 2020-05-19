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Исследование: российские школьники стали хуже завтракать

По данным ВОЗ, чуть больше половины из опрошенных российских подростков завтракает каждый день по будням

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Чуть больше половины российских подростков завтракает каждый день по будням, в то же время среди мальчиков в возрасте от 11 до 15 лет наблюдается снижение показателей по сравнению с данными 2013-2014 годов в среднем на 10%. Такие выводы приводятся по итогам международного исследования "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья (HBSC)" (Health Behaviour in School-Aged Children), которое представило во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В исследовании содержатся данные о тенденциях в состоянии здоровья мальчиков и девочек в возрасте 11, 13 и 15 лет, их физической активности, пищевых и вредных привычках, благополучии, социальной среде и поведении в отношении здоровья. Исследование проводится на протяжении последних 30 лет с интервалом в четыре года. Последнее на данный момент анкетирование было проведено в 2017-2018 годах, в нем приняли участие более 220 тыс. молодых людей из 45 стран, в том числе 4281 респондентов из России.

"Чуть больше половины из опрошенных российских подростков завтракает каждый день по будням как среди мальчиков, так и среди девочек. Примечательно то, что в сравнении с исследованием 2013/2014 показатели среди девочек практически не изменились, тогда как среди мальчиков наблюдается снижение показателей примерно на десять процентных пунктов: среди 11-летних с 64% до 54%, среди 13-летних с 63% до 59%, а среди 15-летних с 65% до 53%", - говорится в документе.

Слегка выросло употребление фруктов среди 11-летних мальчиков - с 37% до 42%, а среди девочек - c 41% до 44%. На прежнем уровне остался показатель потребления овощей. А вот потребление газировки у подростков в России по сравнению со сверстниками из европейских стран низкое и с годами продолжает снижаться: исключение здесь составляют только 15-летние, среди которых наблюдается небольшой рост: c 7% до 8% - у девочек и с 10% до 11% - у мальчиков.

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