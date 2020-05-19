Цукерберг высказался против китайской модели регулирования интернета

ТАСС, 19 мая. Глава компании Facebook Марк Цукерберг провел в понедельник онлайн-дискуссию с еврокомиссаром по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретоном, в ходе которой назвал распространение регулирования интернета по китайскому образцу опасным.

"Это [распространение китайской модели регулирования Сети] действительно опасно. Я обеспокоен тем, что такая модель распространяется на другие страны", - приводит слова Цукерберга газета Politico.

Глава Facebook заявил, что западные демократии могут противопоставить КНР имеющуюся у них "четкую нормативную базу [регулирования интернет-пространства]". Он также выразил мнение, что вопрос о том, какая из моделей окажется более эффективной и "победит во всем мире", будет решен в течение ближайших 5-10 лет. Цукерберг добавил, что выступает за более тесное сотрудничество с европейскими демократическими институтами по этому вопросу.