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Пандемия коронавируса нового типа

FT: США не примут положения резолюции ВОЗ о доступе к вакцине от вируса для бедных стран

При этом, по данным газеты, Соединенные Штаты по-прежнему находятся в процессе обсуждения положений резолюции

ТАСС, 19 мая. США намерены отказаться от принятия положений резолюции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предоставляющей бедным странам доступ к вакцине и другой медицинской продукции от коронавируса без приобретения соответствующего патента. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники.

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По их информации, американские дипломаты связывались с находящимися в Женеве представителями ряда африканских стран, правительства которых обеспокоены тем, что не сумеют позволить себе приобретение медицинских патентов. Целью таких переговоров было убедить африканцев поддержать смягчение формулировок в резолюции, которую планируется принять во вторник по итогам 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По данным газеты, эти переговоры не увенчались успехом, однако США по-прежнему находятся в процессе обсуждения положений резолюции.

18 мая на сайте ВОЗ в преддверии форума был опубликован проект резолюции, получивший поддержку около 100 государств, соавторами которого стали, в частности, Россия, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Индия, Япония, ряд африканских и латиноамериканских стран, а также стран Евросоюза. В нем говорится о намерении Всемирной ассамблеи здравоохранения зафиксировать руководящую роль ВОЗ в борьбе с пандемией коронавируса.

Также подчеркивается необходимость "в качестве одного из глобальных приоритетов обеспечить всеобщий, своевременный и равноправный доступ ко всем необходимым для борьбы с пандемией COVID-19 качественным, безопасным, эффективным и доступным по цене основным медицинским технологиям и продукции".

Во Всемирной ассамблее здравоохранения, являющейся руководящим органом ВОЗ, принимают участие представители 194 стран организации. В течение двух дней они обсудят борьбу с пандемией коронавируса и наметят дальнейшие шаги в этой области.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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