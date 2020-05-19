СМИ: город Санья на Хайнане усилит меры по популяризации китайской медицины в мире

ХАЙКОУ /Китай/, 19 мая. /ТАСС/. Курортный город Санья южнокитайской провинции Хайнань в текущем году активизирует усилия для продвижения кампании по популяризации в мире традиционной восточной медицины. Об этом сообщила газета "Санья жибао" со ссылкой на представителя компетентной организации.

По данным издания, ключевую роль в этом направлении будет играть больница в городе Санья, в 2014 году удостоившаяся общенационального статуса "передового учреждения по распространению методов китайской медицины".

"Для того чтобы выйти на внешние рынки, центр традиционной медицины в городе Санья осуществляет все более активное сотрудничество с международными организациями. На текущем этапе одна из целей такого взаимодействия - привлечь внимание широких кругов международной общественности", - пояснил представитель больницы.

По его словам, за последние три года клиника наладила контакты с пятью профильными организациями России с целью совместного развития проектов, предусматривающих комплексное лечение, подготовку квалифицированного персонала и внедрение методов традиционной китайской медицины. Среди прочих стран, с которыми город Санья интенсивно укрепляет связи в том же направлении, - Казахстан, Киргизия, Республика Корея и ФРГ.

Санья - один из трех ключевых центров провинции по популяризации медицинского туризма и различных нетрадиционных методов, применяемых в китайской врачебной практике. В связи с этим власти содействуют упрощению процедур, связанных с организацией на острове программы отдыха, которая рассчитана на лиц, особо нуждающихся в восстановлении здоровья. В декабре 2017 года при содействии администрации города в Казахстане был создан первый в мире официальный центр, пропагандирующий медицину Хайнаня. Кроме того, власти путем проведения выставок и презентаций способствуют установлению новых партнерских связей между лучшими клиниками региона и другими странами.