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В кабмине не одобрили проект о штрафах до 5 тыс. рублей за оскорбление учеником педагога

Инициативу разработали депутаты Сергей Вострецов и Юрий Волков

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала депутатский законопроект, вводящий штрафы до 5 тыс. рублей для родителей детей, которые оскорбляют учителя. Копия проекта официального отзыва кабмина, составленного на заседании комиссии, есть в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается установить, что "оскорбление педагогического работника, совершаемое обучающимся либо иным лицом - участником образовательных отношений, связанное с воспрепятствованием профессиональной деятельности педагогического работника, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния" должно наказываться штрафом от 4 тыс. до 5 тыс. рублей. Такие санкции, как предполагается, будут налагаться на одного из родителей несовершеннолетнего ученика, либо на самого обучающегося, если он достиг совершеннолетия, либо, соответственно, на "иное лицо - участника образовательных отношений".

Соответствующей новой статьей предлагалось дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ, уточняют в кабмине. Инициативу разработали депутаты Сергей Вострецов ("Единая Россия") и Юрий Волков (ЛДПР), в Госдуму документ еще не вносился.

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в проекте отзыва. В правительстве отмечают, что статьей 5.61 КоАП РФ уже предусмотрена ответственность за оскорбление как унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Кроме того, указывают там, в проекте закона не определено, кто должен будет составлять протоколы и рассматривать дела по предлагаемой новой статье.

"В пояснительной записке к законопроекту указано на отсутствие у педагогического работника возможности защиты чести и достоинства после размещения информации (видеороликов) в информационно-телекоммуникационной сети интернет. В связи с этим необходимо отметить, что вопросы охраны изображения гражданина, в том числе в случае распространения его изображения в сети интернет, урегулированы статьей 152.1 Гражданского кодекса", - добавляют в кабмине.

В феврале Общероссийский профсоюз образования разработал схожий законопроект, в рамках которого предложил ужесточить ответственность учеников и их родителей за неуважительное отношение к педагогам. В частности, оскорбление учителя предлагалось наказывать штрафами до 5 тыс. рублей для граждан и до 150 тыс. рублей для юрлиц. Также профсоюз выступил за внесение в Уголовный кодекс РФ поправок о лишении свободы на срок до трех лет за насилие в отношении педагога. В Минпросвещения тогда заявили, что введение новых штрафов и запретов не позволит создать в школах комфортной психологической среды.

Теги
РоссияВолков, Юрий ГеннадьевичВострецов, Сергей Алексеевич
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