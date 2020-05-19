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Более 5 тыс. вахтовиков вывезли с Чаяндинского месторождения Якутии в другие регионы

Всего выполнили 55 рейсов

ЯКУТСК, 19 мая. /ТАСС/. Свыше 5,3 тысячи вахтовых рабочих вывезено с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, где властями Якутии объявлен карантин из-за возникновения очага коронавируса, в другие районы России. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте правительства региона.

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"Продолжается вывоз вахтовых рабочих с Чаяндинского месторождения. Всего в период с 3 мая выполнено 55 рейсов, вывезено 5 397 человек. Сегодня из Якутии вылетели три спецрейса, организованных компанией "Стройтранснефтегаз": в Абакан двумя рейсами вылетели 192 вахтовых рабочих, по маршруту Талакан - Челябинск - Пермь - Казань вылетели 88 человек", - отмечается в тексте.

Глава республики Айсен Николаев сообщил на брифинге, что работники, являющиеся жителями республики, будут проходить карантин в Ленске. "Часть из них уже прибыла в город. Для них установлен 14-дневный карантин, - отметил он. - Были вопросы по работникам малых предприятий (которые работали на месторождении - прим. ТАСС), но считаю, что в течение сегодняшнего и завтрашнего дня окончательное решение будет принято, и они тоже будут централизованно вывезены за территорию республики структурами "Газпрома" и его подрядными организациями".

Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тысяч человек. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Власти Якутии сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тысячи человек. Остальные должны обеспечивать непрерывный производственный процесс. С 1 мая на месторождении работает госпиталь МЧС на 12 койко-мест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

Всего в Якутии зарегистрировано 914 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 305 человек, умерли шесть пациентов.

В новость были внесены изменения (08:30 мск) - добавлен комментарий властей региона. 

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РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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