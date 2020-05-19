Главврача РКБ им. Куватова в Уфе уволили после вспышки коронавируса в больнице в апреле

УФА, 19 мая. /ТАСС/. Главного врача республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзу Сыртланову уволили из учреждения, в котором в апреле произошла вспышка заражения коронавирусом. Она возглавит городскую поликлинику, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь Минздрава Башкирии Софья Алешина.

Одно из крупнейших медучреждений Башкирии, оказывающее высокотехнологичную медицинскую помощь, Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе, было закрыто на карантин с 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. По данным властей, более 50 сотрудников и пациентов учреждения заразились коронавирусом, в стенах больницы оставались свыше 1,2 тыс. человек. Ограничительные мероприятия были сняты 20 апреля.

"Она [Сыртланова] действительно была уволена, и сейчас будет работать главным врачом поликлиники №38 в Уфе", - сказала Алешина.

Ситуация со вспышкой коронавируса в РКБ вызвала большой общественный резонанс, местные СМИ сообщали о критике сотрудниками учреждения действий руководства больницы, которое якобы игнорировало рост заболеваемости пневмонией и ОРВИ в учреждении. Также на неорганизованность лечебного процесса жаловались пациенты.

По состоянию на 18 мая, согласно информации минздрава республики, в регионе подтверждено 2 155 случаев заражения коронавирусом, на лечении в стационарах находятся 652 пациента, 17 человек умерли.