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Циклон "Ампхан" достигнет Индии 20 мая со скоростью ветра более 43 м/с

Ранее власти в связи с этим эвакуировали в общей сложности около 2 млн человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мая. /ТАСС/. Циклон "Ампхан" в ближайшие сутки превратится в чрезвычайно сильный шторм и, по расчетам метеорологов, подойдет к берегам индийского штата Западная Бенгалия 20 мая со скоростью ветра более 155 км/ч (43 м/с). Об этом сообщил во вторник Метеорологический департамент Индии на своем сайте.

"Весьма вероятно, что циклон будет двигаться на северо-северо-восток через северо-западную часть Бенгальского залива и подойдет к Западной Бенгалии и побережью Бангладеш между Дигхой (Западная Бенгалия) и островом Хатия (Бангладеш) рядом с Сундарбаном (мангровый лес в дельте рек Ганг, Брахмапутра и Мегхна - прим. ТАСС) во второй половине дня или вечером 20 мая 2020 года как очень сильный штормовой циклон с максимальной скоростью ветра 155-165 км/ ч и порывами ветра до 180 км/ч", - указывается в сообщении.

Метеорологи отмечают, что постоянно отслеживают передвижение циклона. При этом рыбакам, живущим в индийских штатах Западная Бенгалия и Одиша, рекомендовано не выходить в море до 21 мая включительно.

Ранее в понедельник власти Индии и Бангладеш сообщили, что эвакуируют в общей сложности около 2 млн человек из прибрежных районов в связи с приближением циклона. Несколько тысяч человек на восточном побережье Индии и в Бангладеш уже покинули свои дома.

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Индия
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