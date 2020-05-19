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Пандемия коронавируса нового типа

Лига безопасного интернета с апреля выявила почти 7 тыс. ложных сообщений о коронавирусе

При этом почти вдвое снизилось количество недостоверных сообщений, которые распространяют пользователи сети в разных регионах, а также различные региональные группы в социальных сетях

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Лига безопасного интернета с начала апреля выявила в сети 6 812 ложных сообщений о коронавирусе, всего от граждан за этот период получено более 16,5 тыс. сообщений о фейках, растет число недостоверных сообщений, распространяемых организованно. Об этом проинформировала пресс-службы лиги.

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"С начала апреля активистами Лиги безопасного интернета выявлено 6 812 фейковых сообщений о коронавирусе. Всего за этот период мы получили более 16,5 тыс. обращений от граждан в связи с распространением недостоверной информации", - цитирует пресс-служба директора лиги Екатерину Мизулину. Чаще всего фейки распространяются через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а также через видеохостинг YouTube, через Facebook, сеть микроблогов Twitter и через "Вконтакте".

По словам директора лиги, с начала апреля снизилось почти вдвое количество недостоверных сообщений, которые распространяют пользователи сети в разных регионах, а также различные региональные группы в социальных сетях. "Это говорит о том, что принятые государством меры привели к улучшению самоконтроля со стороны граждан и администраторов пабликов, которые не хотят ненамеренно своими действиями привести к ситуации нарушения чьих-то прав", - отметила Мизулина. Вместе с тем Лига безопасного интернета отмечает резкий рост количества ложных сообщений о коронавирусе, которые распространяются организованно, в том числе с территории иностранных государств. В лиге полагают, что такие вбросы делаются с целью дестабилизации ситуации как в отдельных регионах, так и во всей стране в целом.

Ложные сообщения в основном распространяются в таких тематических пабликах и группах, как родительские сообщества и чаты, группы многодетных родителей, беременных женщин, городских, региональных и районных группах, в сообществах заводчиков собак и кошек, автолюбителей. "Множество фейков распространяется в комментариях под официальными публикациями органов исполнительной власти", - говорится в сообщении пресс-службы. Среди примеров новых вбросов: сообщения о продаже китайских медицинских масок якобы из партий гуманитарной помощи или информация о решении Мосгордумы обязать москвичей сбривать бороды.

При этом отдельную обеспокоенность у специалистов вызывает и низкая активность социальных сетей и мессенджеров по пресечению распространения фейков. По словам Мизулиной, только 11% из тех недостоверных сообщений, в отношении которых волонтерами лиги были направлены жалобы, в данный момент удалено или заблокировано. YouTube за этот период не отреагировал вообще ни на одну жалобу.

"Мы считаем, что для более эффективной борьбы с недостоверной общественно опасной информацией необходимо вводить дополнительные законодательные ограничения, такие как были введены недавно во Франции и уже действуют во многих других странах ЕС и в США", - подчеркнула Мизулина.

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