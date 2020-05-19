Коронавирус подтвердили у младенца, умершего в Саратовской области от пневмонии

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Коронавирус подтвердили у шестимесячного младенца, умершего от пневмонии в Саратовской области, сообщил во вторник ТАСС советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.

Накануне в ходе заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в области глава регионального минздрава Олег Костин рассказал, что от пневмонии умер шестимесячный ребенок. Вице-губернатор Александр Стрелюхин добавил, что эта смерть требует отдельного расследования.

"Результат исследования на COVID-19 положительный. Патологоанатомическим исследованием диагноз двусторонней пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, подтвержден", - сказал Колоколов.

По данным областного минздрава, мальчик родился с маленьким весом, в неполной семье из категории социального риска. Сразу после рождения ребенок получал специализированное лечение в отделении патологии новорожденных на базе Клинического перинатального центра Саратовской области, затем наблюдался участковым педиатром районной больницы в течение нескольких месяцев. "Несколько дней назад поступил в приемное отделение Новоузенской районной больницы с уже имевшимися признаками заболевания бронхо-легочного характера с тяжелым течением. Состояние при поступлении в райбольницу [было] крайне тяжелое", - уточнил Колоколов.

Теперь с контактными лицами, в том числе, с семьей, проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

По данным на 18 мая всего в регионе выявлено 1 871 случай коронавируса. Прирост за последние сутки составил 117 человек.