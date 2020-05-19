Mail.ru запустил сервис групповых видеозвонков в почте

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Почта Mail.ru" запустила сервис групповых видеозвонков, в которых может участвовать до 100 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Создать онлайн-встречу в новом сервисе "Видеозвонки Mail.ru" может любой пользователь с аккаунтом Mail.ru, при этом пользователю не надо регистрироваться или скачивать приложение - достаточно перейти по ссылке. Сервис звонков интегрирован в веб-версию и мобильное приложение "Почты Mail.ru". Ссылку на звонок можно создать в меню "Почты" или при написании письма, а быстро перейти к звонкам - из "Календаря Mail.ru", создав ссылку на звонок прямо во встрече.

Накануне запуска "Почта Mail.ru" также провела опрос, чтобы выяснить ключевые потребности пользователей при работе с инструментами видеосвязи, рассказали в компании. Так, 70% опрошенных пользователей считают главной характеристикой онлайн-звонков качество звука, устранение шумов и стабильность передачи голоса собеседника. "Понимая это, в сервисе "Видеозвонки Mail.ru" особый акцент сделан на подборе оптимальных технических параметров для каждого конкретного звонка. За это отвечает динамически обучающаяся нейросеть, таким образом, каждый следующий звонок, совершенный через "Почту", будет лучше и качественнее предыдущего", - сказали в компании.

Кроме того, пользователям важна безопасность и приватность беседы (46%). В связи с этим в сервисе видеозвонков Mail.ru используются сложные ссылки для создания конференции, которые практически невозможно подобрать, а данные передаются по защищенным каналам. "Также для максимальной защиты сервиса компания привлекает "белых хакеров", которым предложила проверить системы безопасности сервиса. Mail.ru включила сервис видеозвонков в свою программу Bug Bounty - международный проект по поиску уязвимостей в продуктах компании. Для звонков предусмотрены вознаграждения до $15 тыс. за найденный недочет", - добавили в компании.

Аналогичные технологии видеозвонков используются в социальной сети "Одноклассники", уточнили в Mail.ru Group.

Накануне свой сервис для видеозвонков с возможностью подключения до восьми человек запустила также социальная сеть "ВКонтакте" в мобильном приложении.