МЧС направляет в Дагестан специалистов и технику для масштабной дезинфекции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МЧС России направляет в Дагестан группу специалистов и техники для масштабной дезинфекции, в том числе социальных объектов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"В рамках поручения президента РФ Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой", - отметили в МЧС.

19 мая автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров выдвинулись в Дагестан из Ростова-на-Дону и подмосковного Ногинска с необходимым оборудованием. Всего в работе будут задействованы 140 человек и 26 единиц техники. "Специалисты МЧС России будут проводить масштабную дезинфекцию лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, зданий и сооружений транспортной инфраструктуры", - уточнили в МЧС.

В министерстве напомнили, что сейчас в Дагестане действует пункт временного размещения и питания МЧС России для граждан Азербайджана, которые не могут выехать из России.

18 мая президент России поручил МЧС организовать масштабные мероприятия по санитарной обработке на территории республики, обратив особое внимание на социальные учреждения, объекты здравоохранения и другие места, связанные с посещением людьми.