ВЦИОМ: более половины россиян хотели бы сделать прививку от коронавируса

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Свыше половины россиян могли бы сделать прививку от коронавируса, если ученые разработают соответствующую вакцину. Важно, чтобы такая вакцинация проходила добровольно, считают россияне, свидетельствуют итоги опроса, опубликованные на сайте ВЦИОМ во вторник.

"Более половины россиян потенциально заинтересованы в прохождении вакцинации: 59% отмечают, что при появлении вакцины с доказанной эффективностью точно или скорее всего сделали бы прививку против коронавируса себе либо членам семьи. При этом каждый четвертый высказал крайнюю степень уверенности в том, что сделал бы такую прививку (26%)", - говорится в результатах опроса.

При этом большинство опрошенных (70%) считает, что вакцинация от коронавируса должна быть добровольной. Каждый пятый (21%) высказался за проведение обязательной вакцинации в случае появления вакцины с доказанной эффективностью. Мнение, что такую вакцинацию в России в принципе не следует проводить, разделяют 6% респондентов.

"Готовность сделать прививку против коронавируса выше среди мужчин (63%), молодежи 18-24 лет (68%) и респондентов в возрасте 45 лет и старше (63% среди опрошенных 45-59 лет и 70% в группе 60+). Ниже эти показатели в возрастных группах 25-34 лет и 35-44 лет (47% и 46% соответственно). Среди тех, кто демонстрировал большую лояльность вакцинации (сделали прививку от гриппа в прошлом году), готовность пройти вакцинацию от коронавируса выше - 71%", - говорится в данных.

Полагают, что не стали бы делать прививку против коронавируса, около трети респондентов (35%). При этом отмечается, что выше эти показатели в возрастных группах 25-34 и 35-44 лет (47% и 49% соответственно). Около 47% россиян предпочли бы отечественного производителя, 12% - иностранного, а более трети сообщили, что для них не имеет значения, чьего производства вакцина (37%).

Всероссийский опрос был проведен 13 мая 2020 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.