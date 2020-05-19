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Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения

Президент отметил, что с каждым годом 26 Ияра объединяет все больше представителей еврейских общин и служит патриотическому воспитанию молодежи

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев и всех, кто отмечает 26 Ияра - День спасения и освобождения. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Как и День Великой Победы, День спасения и освобождения - дань памяти беспримерному подвигу солдат и офицеров Красной Армии и армий стран-союзниц, сокрушивших нацизм, избавивших еврейский и другие народы от тотального истребления", - говорится в поздравлении.

Президент отметил, что с каждым годом 26 Ияра объединяет все больше представителей еврейских общин и служит патриотическому воспитанию молодежи, а в этом юбилейном году "праздник наполнен особым духовным смыслом".

"Убежден, что и мы, и будущие поколения должны бережно хранить историческую правду о минувшей войне, понимать, к каким разрушительным последствиям приводит любое попустительство национализму, антисемитизму, расизму, ксенофобии", - подчеркнул глава государства, выразив признательность ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла.

Иудейский праздник День спасения и освобождения (Йом Шихрур ве-Ацала), посвященный победе над фашизмом, отмечается во многих странах мира. По еврейскому лунно-солнечному календарю он приходится на 26 ияра, т.к. на это число выпало 9 мая 1945 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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