На Чукотке от коронавируса умер первый пациент

ТАСС, 19 мая. Первый пациент с диагнозом COVID-19 умер в больнице Угольных Копей, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

"Пришла печальная новость из больницы Угольных Копей. Умер пациент с COVID-19 из села Лаврентия. Ему было 62 года. Искренне соболезную родным и близким", - написал губернатор.

С 2 апреля на Чукотке действует режим самоизоляции, который распоряжением губернатора округа был продлен до 31 мая. В настоящий момент на полуострове 56 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели.