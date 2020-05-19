В Коми ввели режим ЧС из-за паводка в городе Усинск

ТАСС, 19 мая. Режим чрезвычайной ситуации ввели из-за паводка в городе Усинск Республики Коми, этот муниципалитет стал четвертым, где теперь действует такой режим. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы республиканского главка МЧС.

"По состоянию на 19 мая режим "чрезвычайная ситуация" действует в Усть-Куломском, Усть-Цилемском, Удорском районах и в Усинске. На реке Печора половодье развивается на всем протяжении реки от Троицко-Печорска до границы с Ненецким автономным округом. На территориях Усинского, Ижемского и Усть-Цилемского районов работают оперативные группы МЧС России, спасатели сыктывкарского филиала СЗРПСО, Воркутинского АКАСЦ и Спас-Коми. Приведены в готовность пункты временного размещения в Усть-Цилемском и Усинском районах", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Всего в зоне подтопления находятся 269 домовладений, отселено 40 человек. Ранее руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова сообщала, что уровень воды в городе вскоре достигнет критического. В столице республики были подтоплены дворы и дома в приречных районах.

В Усинске специалисты МЧС совместно с представителями администрации города посетили удаленные сельские населенные пункты муниципалитета. "Мы убедились в том, что жителям подтопленных домов ничего не угрожает, они обеспечены всем необходимым. Благодаря оперативному информированию, к паводку они смогли подготовиться заранее", - цитирует пресс-службы слова заместителя начальника республиканского ГУ МЧС Константина Сухарева.

По данным пресс-службы ведомства, многие жители от эвакуации отказались, переехав на период паводка к родственникам. В Сыктывкаре, Удорском и Усть-Куломском районах ситуация стабилизируется, вода идет на спад.