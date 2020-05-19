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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: британская королевская семья может потерять почти $22 млн из-за пандемии

По данным The Sun, планируется сокращение сотрудников королевского двора

ТАСС, 19 мая. Бюджет британской королевской семьи может сократиться на £17,8 млн ($21,7 млн) из-за последствий пандемии заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом во вторник сообщила газета The Sun.

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Издание опубликовало выдержки из письма лорда-чемберлена королевского двора Уильяма Пила, в котором он обратился к придворным служащим, предупредив их, что доходы, как ожидается, упадут на треть в этом году. В этой связи были приняты меры экономии, в том числе приостановлен набор персонала, заморожены зарплаты, также планируется сокращение рабочих мест.

"Кризис уже проверил нашу жизнеспособность, способность к адаптации и готовность. Он также оказал значительное влияние на деятельность всего королевского двора. Хотя Великобритания, по-видимому, находится на пике распространения [коронавирусной] инфекции, остается неясным, когда будут отменены такие меры, как социальное дистанцирование. Поэтому мы должны предположить, что пройдет еще много недель, если не месяцев, прежде чем мы сможем вернуться к своим обычным делам. Впереди, несомненно, очень трудные времена", - сказал Пил.

По итогам прошлого года британская королевская семья заработала более £70 млн ($85,4 млн) от продажи билетов и сувенирной продукции. Особой популярностью среди туристов пользуются такие резиденции британских монархов, как Букингемский дворец и Виндзорский замок, которые приносят соответственно £12 и 25 млн ($14,6 и 30,5 млн) в год.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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