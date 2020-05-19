Карантин на Украине планируют продлить до 22 июня

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Карантин на Украине планируется продлить до 22 июня, но не исключена его досрочная отмена. Об этом во вторник сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы до 22 июня будем продлевать карантин", - сказал он в эфире телеканала "Один плюс один", уточнив, что карантин "будет адаптивный со смягчающими мерами". "Все будет зависеть от эпидситуации", - добавил главный санврач.

В этой связи, отметил он, в случае резкого снижения количества новых случаев заражения ограничительные меры могут быть отменены досрочно.

Ляшко также сообщил, что украинские специалисты отслеживают динамику с коронавирусом по Польше, где "наиболее похожий на нас сценарий, в том числе и по количеству тестирований". "Поэтому на плато мы будем находиться, но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях", - добавил Ляшко.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее также сообщил, что если эпидемическая ситуация будет соответствовать определенным критериям, то последний этап смягчения карантина продлится до 21 июня. "Если придерживается тот или иной регион определенных критериев, то он может перейти на следующий этап смягчения. Эти этапы мы будем вводить, соответственно, 22 мая, затем 1 июня, 10 июня и с 21 июня", - сказал он.

Первый случай коронавируса в стране был зафиксирован 3 марта. За время пандемии на Украине выявлены 18 876 случаев заражения, 5 632 человека выздоровели (29,8%), 548 умерли (2,9%).