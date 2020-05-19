В РФ четвертый день подряд выявляют меньше 10 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки

В настоящее время в РФ 299 тыс. 941 заразившийся во всех регионах , сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 263, суточный рост уже четыре дня подряд не превышает 10 тыс.

Согласно данным штаба, суточный рост составил 3,2%, как и днем ранее, что является рекордно низким показателем.

Также новые 898 случаев выявлены в Московской области, 453 - в Санкт-Петербурге, 260 - в Нижегородской области, 138 - в Свердловской области, 131 - в Ростовской области, 114 - в Калужской области, 112 - в Брянской, по 109 - в Саратовской и Ярославской областях.

Симптомов нет у 3 988 (43,1%) инфицированных, выявленных за сутки.

Рекордное число пациентов с коронавирусом выздоровело за сутки в России - 5 921, всего в стране вылечились уже 76 130 человек.

По подсчетам ТАСС, доля уже выздоровевших достигла 25,4%. Таким образом, в России выписалась четверть пациентов после коронавируса. Так, за сутки выписаны по выздоровлению были 253 человека в Московской области, 196 в Дагестане, 187 в Свердловской области, 153 в Тульской области, 129 в Нижегородской области, 111 в Тверской области, 106 в Татарстане и 102 в Калужской области.

За сутки из-за коронавируса умерли еще 115 человек, сообщили в штабе. Общее число жертв составило 2 837. Среди умерших за сутки 71 человек в Москве, 5 в Санкт-Петербурге, по три -в Московской области, Дагестане, Ставропольском крае, Саратовской области, Челябинской области, по два - в Белгородской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской областях, Красноярском крае и Ханты-Мансийском АО. По одному человеку скончались в Тверской, Архангельской, Пензенской, Самарской, Свердловской областях, республиках Коми, Чечня, Марий Эл, Татарстан, а также Алтайском, Красноярском, Забайкальском и Камчатском краях.

Число заразившихся коронавирусом превысило 1 тыс. человек в Калининградской области, Алтайском крае и Республике Коми, количество таких регионов в РФ достигло 54. Согласно данным штаба, за сутки число случаев в Калининградской области выросло на 32, до 1 010, в Алтайском крае на 44, до 1 014 и в Республике Коми на 39, до 1 007.