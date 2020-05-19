Коэффициент распространения коронавируса в РФ и Москве продолжил незначительное снижение

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России во вторник снова обновил минимальное значение, снизившись за сутки до 0,89 против 0,9 днем ранее. В Москве этот показатель также находится на самом низком значении с начала вспышки и составляет 0,72 (накануне - 0,73), следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среднероссийский коэффициент держится ниже единицы шестой день подряд. Это свидетельствует о том, что в стране заражается все меньше людей. В столице показатель уже четвертый день держится ниже уровня в 0,8, который позволяет, согласно требованиям Роспотребнадзора, при выполнении остальных условий переходить ко второму этапу снятия ограничений.

Среди регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент распространения ниже единицы фиксируется также в Подмосковье (0,94), Нижегородской области (0,9), Дагестане (0,86), Мурманской области (0,99), Краснодарском крае (0,96) и в Тульской области (0,98).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.