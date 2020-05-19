Власти Москвы объяснили ситуацию с уведомлениями об отмене штрафов за нарушение изоляции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Доставка уведомлений москвичам об оформлении и аннулировании штрафов о нарушении самоизоляции занимает несколько дней. Штрафы, которые были выписаны проживающей в Москве женщине с инвалидностью за нарушение режима самоизоляции, аннулированы, но технически уведомления об этом могут быть доставлены в течение нескольких дней, сообщил ТАСС во вторник начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.

Ранее за нарушение режима самоизоляции была оштрафована на 4 тыс. рублей профессор Российского университета дружбы народов (РУДН) Ирина Карабулатова, которая имеет первую группу инвалидности и уже год не покидает квартиру. После разбора ситуации в главном контрольном управлении данный штраф был аннулирован, но Карабулатова вновь сообщила на своей странице в Facebook о полученном уведомлении о штрафе.

"У жительницы Москвы было два штрафа за нарушение самоизоляции, направленных ей около 3 дней назад, уведомление об одном из которых технически дошло вчера вечером. Вчера была подробно разобрана данная ситуация, и юридически оба штрафа были отменены", - пояснил начальник Главконтроля.

Накануне Данчиков пояснил ТАСС, что для более быстрого рассмотрения жалобы необходимо пользоваться не соцсетями, а порталом mos.ru, и направлять жалобу в электронной форме. Рассмотрение может пройти заочно без участия заявителя при его согласии или по видеосвязи, но для этого он должен пройти идентификацию на портале госуслуг.

Соблюдение изоляции пациентами с коронавирусом в Москве, выбравшим лечение на дому, контролируется при помощи электронного мониторинга местоположения сервисом "Социальный мониторинг" на смартфоне. Приложение отслеживает местонахождение пользователя, а также отправляет ему уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии. Если пациент, выбравший лечение на дому и подписавший соответствующее согласие, в дальнейшем отказался от использования сервиса, вовремя не отреагировал на запрос приложения или нарушил режим изоляции, он будет привлечен к административной ответственности, ему грозит штраф в размере 4 тыс. рублей. Кроме того, этот пациент будут помещен в обсерватор или медицинское учреждение и не сможет вернуться к домашнему лечению.