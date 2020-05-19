В Самарской области получат допвыплаты работники первичного звена здравоохранения

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Медработники первичного звена в Самарской области получат дополнительные единовременные выплаты в связи с повышенной нагрузкой во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регионального правительства, распространенном во вторник.

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"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял решение о назначении единовременной региональной выплаты работникам первичного звена здравоохранения", - говорится в сообщении.

Выплату в 15 тыс. рублей произведут терапевтам, пульмонологам, инфекционистам, врачам общей практики, педиатрам, включая заведующих отделениями. По 7,5 тыс. рублей получат медицинские сестры, средний медперсонал ФАПов и фельдшерских здравпунктов, заведующие ФАПов. Младший медперсонал получит выплату в 5 тыс. рублей. Выплаты врачам поступят до конца этой недели.

Ранее губернатор установил дополнительные региональные единовременные выплаты работникам скорой помощи.

В Самарской области зафиксировали 1 503 случая заражения коронавирусом. Выписано 365 человек, 10 человек умерли.